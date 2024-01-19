Лунін пропустив 4 голи і не врятував "Реал" від поразки у матчі з "Атлетико"
В 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Атлетико" переміг "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час гри завершився внічию 2:2. За "Атлетико" забили Самуель Ліно та Альваро Мората, а "Реалу" допоміг автогол Яна Облака та гол Хоселу.
Вже у додатковий час, де вирішувалась доля путівки у чвертьфінал, "Атлетико" зумів дотиснути "Реал". Спершу Антуан Грізманн вражаючим ударом вразив ворота Андрія Луніна, а на 119-й хвилині Родріго Рікельме поставив крапку в матчі - 4:2.
Андрій Лунін, за рейтингом FlashScore, визнаний 4-м найкращим гравцем "Реалу" в сьогоднішньому матчі. Його оцінка - 6,8. "Атлетико" завдав 9 ударів по воротах мадридців. Українець здійснив декілька хороших сейвів, хоча і міг зіграти надійніше при перших пропущених.
Кубок Іспанії
1/8 фіналу
18 січня
"Атлетико" – "Реал" 4:2
Голи: Ліно, 39, Мората, 57, Грізманн, 100, Рікельме, 119 - Облак, 45+1 (авт.), Хоселу, 82
Андрій Лунін у "Реалі"
За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.
Водночас мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.
Тренерський штаб Карло Анчелотті досі немає чіткого рішення щодо розподілення ігрового часу між українцем та іспанцем. У "РеалІ" відбувається регулярна ротація воротарів.
У цьому сезоні Андрій Лунін провів 12 матчів, 5 разів "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.
У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.78 Купівля 37.78Продаж 38.39
- EUR Купівля 41.14Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе