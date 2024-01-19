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Лунін пропустив 4 голи і не врятував "Реал" від поразки у матчі з "Атлетико"

19 січня, 2024 п'ятниця
01:23
Футбол Андрій Лунін, Реал

В 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Атлетико" переміг "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час гри завершився внічию 2:2. За "Атлетико" забили Самуель Ліно та Альваро Мората, а "Реалу" допоміг автогол Яна Облака та гол Хоселу.

Вже у додатковий час, де вирішувалась доля путівки у чвертьфінал, "Атлетико" зумів дотиснути "Реал". Спершу Антуан Грізманн вражаючим ударом вразив ворота Андрія Луніна, а на 119-й хвилині Родріго Рікельме поставив крапку в матчі - 4:2.

Андрій Лунін, за рейтингом FlashScore, визнаний 4-м найкращим гравцем "Реалу" в сьогоднішньому матчі. Його оцінка - 6,8. "Атлетико" завдав 9 ударів по воротах мадридців. Українець здійснив декілька хороших сейвів, хоча і міг зіграти надійніше при перших пропущених.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

 18 січня

"Атлетико" – "Реал" 4:2

Голи: Ліно, 39, Мората, 57, Грізманн, 100, Рікельме, 119 - Облак, 45+1 (авт.), Хоселу, 82

Андрій Лунін у "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.

Водночас мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.

Тренерський штаб Карло Анчелотті досі немає чіткого рішення щодо розподілення ігрового часу між українцем та іспанцем. У "РеалІ" відбувається регулярна ротація воротарів.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 12 матчів, 5 разів "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.

У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Спорт
Реал
Атлетико
Андрій Лунін
Результати футбольних матчів
Ла Ліга
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