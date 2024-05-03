Анчелотті повідомив невтішну новину для Луніна: зірковий голкіпер повертається у ворота "Реала"
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті заявив, що в наступному матчі у воротах зіграє Тібо Куртуа
Про це повідомляє Marca.
За словами Карла Анчелотті, Тібо Куртуа відновився від травми і готовий зіграти 4 травня проти "Кадіса".
"Куртуа у порядку. Завтра він зіграє після довгої перерви. Це хороша новина для нас, що він повернувся, як це зробив Мілітао. Він може зробити свій внесок. Він добре тренується, з великим ентузіазмом, і ми всі у захваті від його повернення", - заявив головний тренер "Реала".
Водночас Анчелотті анонсував, що у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" зіграє Андрій Лунін.
"Чи зіграє Куртуа у фіналі Ліги чемпіонів? Ми не думаємо про фінал Ліги чемпіонів. У нас фінал у середу. Ми не думаємо про те, що може статися через місяць. Побачимо. Сподіваюся, ми зможемо про це подумати, тому що це буде означати, що ми насправді у фіналі у Лондоні", - сказав Анчелотті.
Влітку 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
У березні Куртуа відновився від травми, повернувся до загальної групи, але через 2 тижні отримав нове пошкодження. Бельгієць розірвав внутрішній меніск правого коліна і переніс операцію.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 29 матчів за "Реал". Українець пропустив 27 голів та у 12 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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