Анчелотті повідомив невтішну новину для Луніна: зірковий голкіпер повертається у ворота "Реала"

Про це повідомляє Marca.

За словами Карла Анчелотті, Тібо Куртуа відновився від травми і готовий зіграти 4 травня проти "Кадіса".

"Куртуа у порядку. Завтра він зіграє після довгої перерви. Це хороша новина для нас, що він повернувся, як це зробив Мілітао. Він може зробити свій внесок. Він добре тренується, з великим ентузіазмом, і ми всі у захваті від його повернення", - заявив головний тренер "Реала".

Водночас Анчелотті анонсував, що у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" зіграє Андрій Лунін.

"Чи зіграє Куртуа у фіналі Ліги чемпіонів? Ми не думаємо про фінал Ліги чемпіонів. У нас фінал у середу. Ми не думаємо про те, що може статися через місяць. Побачимо. Сподіваюся, ми зможемо про це подумати, тому що це буде означати, що ми насправді у фіналі у Лондоні", - сказав Анчелотті.

Влітку 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.

У березні Куртуа відновився від травми, повернувся до загальної групи, але через 2 тижні отримав нове пошкодження. Бельгієць розірвав внутрішній меніск правого коліна і переніс операцію.