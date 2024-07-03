"Арсенал" готовий викласти 50 млн євро за конкурента для Зінченка
Лондонський "Арсенал" близький до трансферу центрального захисника італійської "Болоньї" Ріккардо Калафіорі
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Арсенал" і Ріккардо Калафіорі вже домовились про трансфер. Тепер лондонцям потрібно узгодити фінансові умови з італійською "Болоньєю".
Сума потенційного трансферу оцінюється в 50 млн євро. Окрім "Арсеналу", італійським захисником також цікавиться лондонський "Челсі".
У минулому сезоні Калафіорі відіграв за "Болонью" 37 матчів, забив 2 мʼячі та зробив 5 асистів. 22-річний італієць був однією з головних фігур у команді, якій вдалось вийти в Лігу чемпіонів.
Ріккардо Калафіорі виступає на позиції центрального та лівого захисника. В "Арсеналі" ліворуч в обороні грає Олександр Зінченка.
- 21 травня український футболіст Олександр Зінченко зацікавив мюнхенську "Баварію".
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