"Арсенал" готовий викласти 50 млн євро за конкурента для Зінченка

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Арсенал" і Ріккардо Калафіорі вже домовились про трансфер. Тепер лондонцям потрібно узгодити фінансові умови з італійською "Болоньєю".

Сума потенційного трансферу оцінюється в 50 млн євро. Окрім "Арсеналу", італійським захисником також цікавиться лондонський "Челсі".

У минулому сезоні Калафіорі відіграв за "Болонью" 37 матчів, забив 2 мʼячі та зробив 5 асистів. 22-річний італієць був однією з головних фігур у команді, якій вдалось вийти в Лігу чемпіонів.

Ріккардо Калафіорі виступає на позиції центрального та лівого захисника. В "Арсеналі" ліворуч в обороні грає Олександр Зінченка.