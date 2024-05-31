Зінченко після невдалого сезону зацікавив європейський топ-клуб
Український футболіст Олександр Зінченко зацікавив мюнхенську "Баварію"
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, "Баварія" серйозно зацікавилась можливістю купити Олександра Зінченка після того, як команду очолив бельгієць Венсан Компані.
Українець повинен замінити Альфонсо Девіса, який цього літа ймовірно покине "Баварію". Ще один кандидат - Тео Ернандес з "Мілана".
Трансферна вартість Зінченка оцінюється у 35 млн євро. Українець і Венсан Компані добре знайомі завдяки "Манчестер Сіті", де вони разом грали 3 роки.
У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 35 матчів, забив гол і віддав 2 асисти. Проте мав травми, а наприкінці сезону втратив місце в основі "Арсеналу".
- 16 квітня легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу" Девід Сімен розкритикував українського футболіста Олександра Зінченка.
- 21 травня Зінченко заявив, що провів не найкращий сезон.
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