"Далеко не найкращий": Зінченко підбив підсумки свого сезону

Підсумки сезону Олександр Зінченко підбив у своєму Instagram.

"Пишаюся командою та щасливий бути одним із вас, каноніри. Клубний сезон закінчився. На жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього", - сказав Олександр Зінченко.

Зінченко пообіцяв у новому сезоні повернутися набагато сильнішим.

"Особисто я повністю розумію, що це був далеко не мій найкращий сезон. Обіцяю всім уболівальникам і тим, хто сумнівається, що повернуся набагато сильнішим. Дуже дякую за вашу величезну підтримку. До нових зустрічей", - написав український футболіст.

У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 35 матчів, забив гол і віддав 2 асисти. Проте мав травми, а наприкінці сезону втратив місце в основі "Арсеналу".