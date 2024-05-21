"Далеко не найкращий": Зінченко підбив підсумки свого сезону
Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вважає, що провів не найкращий сезон
Підсумки сезону Олександр Зінченко підбив у своєму Instagram.
"Пишаюся командою та щасливий бути одним із вас, каноніри. Клубний сезон закінчився. На жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього", - сказав Олександр Зінченко.
Зінченко пообіцяв у новому сезоні повернутися набагато сильнішим.
"Особисто я повністю розумію, що це був далеко не мій найкращий сезон. Обіцяю всім уболівальникам і тим, хто сумнівається, що повернуся набагато сильнішим. Дуже дякую за вашу величезну підтримку. До нових зустрічей", - написав український футболіст.
У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 35 матчів, забив гол і віддав 2 асисти. Проте мав травми, а наприкінці сезону втратив місце в основі "Арсеналу".
- 16 квітня легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу" Девід Сімен розкритикував українського футболіста Олександра Зінченка.
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