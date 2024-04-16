Легенда "Арсеналу" накинувся на Зінченка: "Його помилки всіх дратують"

Про це повідомляє Sport.UA.

За словами Девіда Сімена, помилки Олександра Зінченка всіх дратують.

"Якщо говорити про Зінченка як лівого захисника, то я знаю, що він любить грати в центрі поля. Але при цьому він періодично віддає м'яч супернику на дійсно важливих позиціях. У матчі з "Астон Віллою" він знову кілька разів так помилився. І це всіх дратує", - сказав легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу".

На матч проти "Астон Вілли" (0:2) Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" і відіграв 87 хвилин, він покинув поле за рахунку 0:2. Українця нагородили оцінкою 6,7.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" ділить другу-третю позицію з "Ліверпулем", у команд по 71 балу. Лідером є "Манчестер Сіті", який має 73 очки.