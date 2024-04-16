Легенда "Арсеналу" накинувся на Зінченка: "Його помилки всіх дратують"
Легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу" Девід Сімен розкритикував українського футболіста Олександра Зінченка
Про це повідомляє Sport.UA.
За словами Девіда Сімена, помилки Олександра Зінченка всіх дратують.
"Якщо говорити про Зінченка як лівого захисника, то я знаю, що він любить грати в центрі поля. Але при цьому він періодично віддає м'яч супернику на дійсно важливих позиціях. У матчі з "Астон Віллою" він знову кілька разів так помилився. І це всіх дратує", - сказав легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу".
На матч проти "Астон Вілли" (0:2) Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" і відіграв 87 хвилин, він покинув поле за рахунку 0:2. Українця нагородили оцінкою 6,7.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" ділить другу-третю позицію з "Ліверпулем", у команд по 71 балу. Лідером є "Манчестер Сіті", який має 73 очки.
- 27-річний Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 33 матчі в різних турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
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