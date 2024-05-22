"Аталанта" із хет-триком Лукмана знищила "Баєр" у фіналі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ірландії "Аталанта" потужно розпочала гру та вже у середні першого тайму повела з рахунком 2:0. На 12-й та 26-й хвилинах забив Адемола Лукман.

На 76-й хвилині нігерійський форвард леверкузенців зробив хет-трик та остаточно прибрав інтригу в матчі.

"Аталанта" перемогла "Баєр" 3:0 та виграла Лігу Європи.

Ліга Європи

Фінал

22 травня

"Аталанта" (Італія) - "Баєр" (Німеччина) 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 76