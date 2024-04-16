"Барселона" - ПСЖ, "Борусія" - "Атлетико": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ігри у Барселоні та Дортмунді розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.

У першій зустрічі "Барселона" перемогла у Парижі ПСЖ з рахунком 3:2. "Атлетико" у Мадриді здолав "Борусію" - 2:1.

Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі.

Читайте також: "Баєр" став чемпіоном Німеччини, російські повії довели експрезидента IBU до в'язниці, а "Реал" та "Ман Сіті" зіграли суперматч у ЛЧ. Головні спортивні новини за тиждень

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторні матчі

16 квітня

22:00 "Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція)

Перша гра - 3:2

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія)

Перша гра - 1:2

Прямі трансляції на Megogo