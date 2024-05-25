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Головна Футбол "Барселона" виграла жіночу Лігу чемпіонів

"Барселона" виграла жіночу Лігу чемпіонів

25 травня, 2024 субота
21:43
Футбол Алексія Путельяс, Барселона

У суботу, 25 травня, іспанська "Барселона" тріумфувала в жіночій Лізі чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів зустрічалися футболістки іспанської "Барселони" та французького "Ліону". Перемогу з рахунком 2:0 здобули каталонки.

У складі переможців відзначились Айтана Бонматі та Алексія Путельяс. Команда виграла турнір удруге поспіль і втретє у своїй історії.

Жіноча Ліга чемпіонів

Фінал

25 травня

"Барселона" – "Ліон" 2:0

Голи: Бонматі, 63, Путельяс, 90+5

Барселона

Фото: Getty Images

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
Ліон
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