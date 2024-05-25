"Барселона" виграла жіночу Лігу чемпіонів
У суботу, 25 травня, іспанська "Барселона" тріумфувала в жіночій Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів зустрічалися футболістки іспанської "Барселони" та французького "Ліону". Перемогу з рахунком 2:0 здобули каталонки.
У складі переможців відзначились Айтана Бонматі та Алексія Путельяс. Команда виграла турнір удруге поспіль і втретє у своїй історії.
Жіноча Ліга чемпіонів
Фінал
25 травня
"Барселона" – "Ліон" 2:0
Голи: Бонматі, 63, Путельяс, 90+5
Фото: Getty Images
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