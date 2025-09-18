Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол "Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером

"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером

Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
18:21
Футбол Жозе Моурінью

У четвер, 18 вересня, португальський футбольний клуб "Бенфіка" призначив новим головним тренером Жозе Моурінью

Зміст

Про це повідомляє "Бенфіка".  

Жозе Моурінью замінив на посаді тренера лісабонського клубу Бруну Лаже, якого звільнили 17 вересня - на наступний день після домашньої поразки від азербайджанського "Карабаху" в стартовому турі Ліги чемпіонів - 2:3. У тій грі за "Бенфіку" зіграли обидва українські легіонери - голкіпер Анатолія Трубін та півзахисник Георгій Судаков, який віддав результативну передачу. 

Хто такий Жозе Моурінью

62-річний Моурінью очолив "Бенфіку" вдруге. Він вже тренував лісабонців у 2000 році. Також працював у португальських "Лейрії" та "Порту", англійських "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгемі", італійських "Інтері" та "Ромі", іспанському "Реалі". Останнім місцем роботи португальця був турецький "Фенербахче", з якого його звільнили наприкінці серпня через поразку від "Бенфіки" у кваліфікації Ліги чемпіонів.  

За свою кар'єру Жозе Моурінью виграв чемпіонати Португалії, Англії, Італії, Іспанії. Тріумфував у Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА, Лізі Європи та Лізі конференцій. 

Що відомо про Бруну Лаже

49-річний Бруну Лаже вдруге очолив "Бенфіку" в 2024 році. Також він тренував команду з Лісабону в 2019-2020 роках. Крім цього, працював з англійським "Вулвергемптоном" та бразильським "Ботафогу". 

Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
Жозе Моурінью
Бенфіка
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Юрій Федоренко
Автор Оксана Ліховід
15 вересня, 2025 понедiлок
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
Роберт Редфорд
Автор Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
