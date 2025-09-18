"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером

Про це повідомляє "Бенфіка".

Жозе Моурінью замінив на посаді тренера лісабонського клубу Бруну Лаже, якого звільнили 17 вересня - на наступний день після домашньої поразки від азербайджанського "Карабаху" в стартовому турі Ліги чемпіонів - 2:3. У тій грі за "Бенфіку" зіграли обидва українські легіонери - голкіпер Анатолія Трубін та півзахисник Георгій Судаков, який віддав результативну передачу.

Хто такий Жозе Моурінью

62-річний Моурінью очолив "Бенфіку" вдруге. Він вже тренував лісабонців у 2000 році. Також працював у португальських "Лейрії" та "Порту", англійських "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгемі", італійських "Інтері" та "Ромі", іспанському "Реалі". Останнім місцем роботи португальця був турецький "Фенербахче", з якого його звільнили наприкінці серпня через поразку від "Бенфіки" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

За свою кар'єру Жозе Моурінью виграв чемпіонати Португалії, Англії, Італії, Іспанії. Тріумфував у Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Що відомо про Бруну Лаже

49-річний Бруну Лаже вдруге очолив "Бенфіку" в 2024 році. Також він тренував команду з Лісабону в 2019-2020 роках. Крім цього, працював з англійським "Вулвергемптоном" та бразильським "Ботафогу".