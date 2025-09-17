Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
17 вересня португальський футбольний клуб "Бенфіка" звільнив Бруну Лаже з посади головного тренера після поразки у 1-му турі Ліги чемпіонів від азербайджанського "Карабаху"
Про відставку оголосив президент лісабонського клубу Руй Кошта, повідомляє сайт "Бенфіки".
"Ми щойно досягли угоди з Бруну Лаже, який залишає посаду тренера "Бенфіки". Я дякую Бруну за все, що він зробив для клубу, за відданість, яку він проявив протягом цього року. Але ми розуміємо, що настав час змін", - сказав Руй Кошта.
Також він висловив сподівання, що на наступний матч проти АФС у чемпіонаті Португалії лісабонці 20 вересня вийдуть під керівництвом нового тренера.
Хто такий Бруну Лаже
49-річний Бруну Лаже вдруге очолив "Бенфіку" в 2024 році. Також він тренував команду з Лісабону в 2019-2020 роках. Крім цього, працював з англійським "Вулвергемптоном" та бразильським "Ботафогу".
Бруну Лаже звільнили на наступний день після домашньої поразки "Бенфіки" у стартовому турі Ліги чемпіонів від "Карабаху" 2:3. За лісабонців у цьому матчі зіграли українці - Анатолій Трубін захищав ворота, а півзахисник Георгій Судаков віддав результативну передачу. Перемогу азербайджанцям приніс інший український футболіст Олексій Кащук, який забив на гол на 86-й хвилині
