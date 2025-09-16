Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
У вівторок, 16 вересня, стартує 1-й тур основного етапу Ліги чемпіонів, зокрема мадридський "Реал" зіграє проти французького "Марселя", а "Бенфіка" Георгія Судакова та Анатолія Трубіна зустрінеться з "Карабахом"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Трансляції всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
1-й тур
Вівторок, 16 вересня
19:45 "Атлетик" (Іспанія) - "Арсенал" (Англія)
19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Марсель" (Франція)
22:00 "Тоттенгем" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
Середа, 17 вересня
19:45 "Олімпіакос" (Греція) - "Пафос" (Кіпр)
19:45 "Славія" (Чехія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Аталанта" (Італія)
Четвер, 18 вересня
19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Монако" (Франція)
19:45 "Копенгаген" (Данія) - "Баєр" (Німеччина)
22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Галатасарай" (Туреччина)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Наполі" (Італія)
22:00 "Ньюкасл" (Англія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Кайрат" (Казахстан)
Ліга чемпіонів без українських команд
Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.
Водночас є можливість підтримати українських легіонерів: Анатолія Трубіна та Георгія Судакова з "Бенфіки", Андрія Луніна з "Реала", Ілля Забарного з ПСЖ, Романа Яремчука з "Олімпіакоса" та Олексія Кащука з "Карабаху".
