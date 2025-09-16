Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга чемпіонів

1-й тур

Вівторок, 16 вересня

19:45 "Атлетик" (Іспанія) - "Арсенал" (Англія)

19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Ювентус" (Італія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Середа, 17 вересня

19:45 "Олімпіакос" (Греція) - "Пафос" (Кіпр)

19:45 "Славія" (Чехія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Аталанта" (Італія)

Четвер, 18 вересня

19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Монако" (Франція)

19:45 "Копенгаген" (Данія) - "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Наполі" (Італія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Кайрат" (Казахстан)

Ліга чемпіонів без українських команд

Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.

Водночас є можливість підтримати українських легіонерів: Анатолія Трубіна та Георгія Судакова з "Бенфіки", Андрія Луніна з "Реала", Ілля Забарного з ПСЖ, Романа Яремчука з "Олімпіакоса" та Олексія Кащука з "Карабаху".