Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
У вівторок, 10 вересня, збірна України зустрічається у Празі з Чехією у 2-му турі Ліги націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 21:45
Збірна України розпочала виступи в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки в номінально домашній грі від Албанії - 1:2. Чехія у 1-му турі несподівано зазнала розгрому в гостях від Грузії - 1:4.
У грі проти Чехії головний тренер збірної України Сергій Ребров знову зможе розраховувати на лівого вінгера Михайла Мудрика, який пропустив зустріч з албанцями через ушкодження.
А от форвард Артем Довбик національній команді не допоможе, адже залишив розташування збірної ще перед грою з Албанією через травму.
Ліга націй
Ліга B
Група B1
2-й тур
Чехія - Україна
10 вересня, Прага, Fortuna Arena
Початок - 21:45
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