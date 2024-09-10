Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України зустрічається у Празі з Чехією у 2-му турі Ліги націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 21:45

Збірна України розпочала виступи в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки в номінально домашній грі від Албанії - 1:2. Чехія у 1-му турі несподівано зазнала розгрому в гостях від Грузії - 1:4.

У грі проти Чехії головний тренер збірної України Сергій Ребров знову зможе розраховувати на лівого вінгера Михайла Мудрика, який пропустив зустріч з албанцями через ушкодження.

А от форвард Артем Довбик національній команді не допоможе, адже залишив розташування збірної ще перед грою з Албанією через травму.

Ліга націй

Ліга B

Група B1

2-й тур

Чехія - Україна

10 вересня, Прага, Fortuna Arena

Початок - 21:45