"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Термін дії контракту не розголошують. Трансфер Еставао у "Челсі" обійшовся лондонцям у 34 млн євро. В угоді таклж прописані бонуси. До літа 2025 року Еставао гратиме за "Палмейрас", після чого переїде в АПЛ.

У цьому сезоні 17-річний Еставао забив 8 голів та віддав 5 асисти у 27 матчах.