"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
Лондонський "Челсі" завершив трансфер 17-річного таланта "Палмейраса" Еставао
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
Термін дії контракту не розголошують. Трансфер Еставао у "Челсі" обійшовся лондонцям у 34 млн євро. В угоді таклж прописані бонуси. До літа 2025 року Еставао гратиме за "Палмейрас", після чого переїде в АПЛ.
У цьому сезоні 17-річний Еставао забив 8 голів та віддав 5 асисти у 27 матчах.
- У "Челсі" на позиції Еставао грає Михайло Мудрик.
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