"Челсі" Мудрика виграв основний раунд Ліги конференцій. Який вигляд має таблиця

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Найкращий результат на основній стадії Ліги конференцій показав "Челсі". Лондонська команда виграла шість матчів зі шести. Український вінгер Михайло Мудрик відіграв 4 поєдинки, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Пряму путівку в 1/8 фіналу також здобула португальська "Віторія", італійська "Фіорентина", віденський "Рапід", шведський "Юргорден", швейцарський "Лугано", польська "Легія" і бельгійський "Серкль Брюгге".

Команди, які посіли з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах.

Українські клуби у турнірі не виступають.

Ліга конференцій 2024/25. Фінальна таблиця основного раунду.

Фото: УЄФА