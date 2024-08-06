"Динамо" не втримало перемогу над "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перша зустріч між віцечемпіонами України та Шотландії відбулася у Любліні, де динамівці приймають своїх єврокубкових суперників у нинішньому сезоні.

Кияни вийшли вперед на 38-й хвилині, коли Андрій Ярмоленко з близької дистанції переправив м'яч у ворота після прострілу Владислава Ваната справа. "Динамо" не змогло втримати перемогу та пропустило наприкінці гри у компенсований час. "Рейнджерс" врятував від поразки Сір'єл Дессер.

Повторна зустріч відбудеться 13 серпня у Глазго.

Для виходу до групового раунду ЛЧ командам також необхідно здолати стадію плей-офф, де переможець українсько-шотландської пари зустрінеться із сильнішим у протистоянні між австрійським "Зальцбургом" та нідерландським "Твенте".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч

6 серпня

"Динамо" (Україна) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:1

Гол: Ярмоленко, 38, - Дессер, 90+4

"Динамо": Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Піхальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаєв (Брагару, 77)

"Рейнджерс": Батленд, Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз, Маккосленд (Черни, 60), Беррон (Стерлінг, 71), Діоманде (Дауелл, 80), Райт (Джефте, 46), Дессер, Лоуренс

Попередження: Таверньє, 78, Суттар, 85, Дессер, 90