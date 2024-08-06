"Динамо" не втримало перемогу над "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 6 серпня, "Динамо" у Любліні зіграло внічию з шотландським "Рейнджерс" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перша зустріч між віцечемпіонами України та Шотландії відбулася у Любліні, де динамівці приймають своїх єврокубкових суперників у нинішньому сезоні.
Кияни вийшли вперед на 38-й хвилині, коли Андрій Ярмоленко з близької дистанції переправив м'яч у ворота після прострілу Владислава Ваната справа. "Динамо" не змогло втримати перемогу та пропустило наприкінці гри у компенсований час. "Рейнджерс" врятував від поразки Сір'єл Дессер.
Повторна зустріч відбудеться 13 серпня у Глазго.
Для виходу до групового раунду ЛЧ командам також необхідно здолати стадію плей-офф, де переможець українсько-шотландської пари зустрінеться із сильнішим у протистоянні між австрійським "Зальцбургом" та нідерландським "Твенте".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч
6 серпня
"Динамо" (Україна) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:1
Гол: Ярмоленко, 38, - Дессер, 90+4
"Динамо": Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Піхальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаєв (Брагару, 77)
"Рейнджерс": Батленд, Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз, Маккосленд (Черни, 60), Беррон (Стерлінг, 71), Діоманде (Дауелл, 80), Райт (Джефте, 46), Дессер, Лоуренс
Попередження: Таверньє, 78, Суттар, 85, Дессер, 90
-
5 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційними суперниками "Динамо" стали австрійський "Зальцбург" та нідерландський "Твенте".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.4
- EUR Купівля 44.67Продаж 45.4
- Актуальне
- Важливе