"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів
У понеділок, 5 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційними суперниками "Динамо" стали австрійський "Зальцбург" та нідерландський "Твенте"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. За його результатами переможець протистояння між "Динамо" та шотландським "Рейнджерс" отримав у суперники сильнішого з пари "Зальцбург" - "Твенте". Перші матчі відбудуться 20/21 серпня, повторні - 27/28 серпня.
У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Динамо" прийматиме "Рейнджерс" 6 серпня у польському Любліні, повторна гра відбудеться 13 серпня у Глазго.
Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів
Шлях представників ліг
"Лілль" (Франція) / "Фенербахче" (Туреччина) - "Славія" (Чехія) / "Юніон" (Бельгія)
"Динамо" (Україна) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Зальцбург" (Австрія) / "Твенте" (Нідерланди)
Шлях чемпіонів
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Галатасарай" (Туреччина)
"Динамо" (Хорватія) - "Карабах" (Азербайджан) / "Лудогорець" (Болгарія)
"Мідтьюлланд" (Данія) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Слован" (Словаччина) / АПОЕЛ (Кіпр)
"Ягеллонія" (Польща) / "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
"Мальме" (Швеція) / ПАОК (Греція) - "Спарта" (Чехія) / ФКСБ (Румунія)
- 31 липня у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Белграді здобуло другу розгромну перемогу над сербським "Партизаном" та вийшло до наступного кола ЛЧ.
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