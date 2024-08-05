"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. За його результатами переможець протистояння між "Динамо" та шотландським "Рейнджерс" отримав у суперники сильнішого з пари "Зальцбург" - "Твенте". Перші матчі відбудуться 20/21 серпня, повторні - 27/28 серпня.

У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Динамо" прийматиме "Рейнджерс" 6 серпня у польському Любліні, повторна гра відбудеться 13 серпня у Глазго.

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

"Лілль" (Франція) / "Фенербахче" (Туреччина) - "Славія" (Чехія) / "Юніон" (Бельгія)

"Динамо" (Україна) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Зальцбург" (Австрія) / "Твенте" (Нідерланди)

Шлях чемпіонів

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Галатасарай" (Туреччина)

"Динамо" (Хорватія) - "Карабах" (Азербайджан) / "Лудогорець" (Болгарія)

"Мідтьюлланд" (Данія) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Слован" (Словаччина) / АПОЕЛ (Кіпр)

"Ягеллонія" (Польща) / "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Мальме" (Швеція) / ПАОК (Греція) - "Спарта" (Чехія) / ФКСБ (Румунія)