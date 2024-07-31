"Динамо" вдруге розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кияни у першій грі 23 липня здобули над "Партизаном" у Любліні розгромну перемогу з рахунком 6:2. Повторна зустріч відбувалася у Белграді за порожніх трибун через покарання сербського клубу за поведінку вболівальників.

Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 17-й хвилині - забив Андрій Ярмоленко. На 68-й хвилині перевагу українського клубу збільшив Владислав Ванат, який реалізував пенальті. До розгромного рахунок у компенсований час довів Олександр Караваєв.

"Динамо" перемогло "Партизан" 3:0.

У третьому колі відбору ЛЧ динамівці 6/7 серпня у Любліні та 13 серпня у Глазго зустрінуться з шотландським "Рейнджерс". Аби потрапити до групового раунду командам також потрібно подолати стадію плей-офф. Напряму до оновного раунду ЛЧ від України потрапив "Шахтар".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. Повторний матч

31 липня

"Партизан" (Сербія) - "Динамо" (Україна) 0:3

Голи: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен.), Караваєв, 90+3

Перший матч - 2:6