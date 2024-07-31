"Динамо" вдруге розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів
У середу, 31 липня, у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Белграді здобуло другу розгромну перемогу над сербським "Партизаном"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Кияни у першій грі 23 липня здобули над "Партизаном" у Любліні розгромну перемогу з рахунком 6:2. Повторна зустріч відбувалася у Белграді за порожніх трибун через покарання сербського клубу за поведінку вболівальників.
Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 17-й хвилині - забив Андрій Ярмоленко. На 68-й хвилині перевагу українського клубу збільшив Владислав Ванат, який реалізував пенальті. До розгромного рахунок у компенсований час довів Олександр Караваєв.
"Динамо" перемогло "Партизан" 3:0.
У третьому колі відбору ЛЧ динамівці 6/7 серпня у Любліні та 13 серпня у Глазго зустрінуться з шотландським "Рейнджерс". Аби потрапити до групового раунду командам також потрібно подолати стадію плей-офф. Напряму до оновного раунду ЛЧ від України потрапив "Шахтар".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. Повторний матч
31 липня
"Партизан" (Сербія) - "Динамо" (Україна) 0:3
Голи: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен.), Караваєв, 90+3Перший матч - 2:6
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