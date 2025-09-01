"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За інформацією Transfermarkt, купівля Владислава Ваната обійшлась "Жироні" у 15 млн євро. Фінансові умови контракту українця не розголошуються.

Ванат – вихованець "Динамо". За киян форвард дебютував у сезоні 2020/2021. Він відіграв 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 результативні передачі. Став найкращим бомбардиром УПЛ у сезонах 2023/2024 та 2024/2025.

"Він пройшов багаторічний шлях від клубної академії до чемпіонства з "Динамо" та регулярних запрошень до збірної України. Футбольний клуб "Динамо" Київ бажає Владиславу гучних перемог, яскравих виступів та більше голів на іспанських полях", - йдеться у повідомленні.