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"Динамо" у більшості перемогло "Рейнджерс" та вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів

Дмитро Марценишин
13 серпня, 2024 вiвторок
23:39
Футбол Владислав Ванат (на передньому плані), Рейнджерс - Динамо

У вівторок, 13 серпня, "Динамо" переграло у Глазго шотландський "Рейнджерс" у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

У першій грі у польському Любліні 6 серпня команди зіграли внічию 1:1. У повторній зустрічі в Глазго "Динамо" на початку другого тайму опинилося у більшості через вилучення у "Рейнджерс" бразильського захисника Жефте, який заробив другу жовту картку. 

Кияни скористалися чисельною перевагою на 82-й хвилині, коли забив Олександр Піхальонок. Одразу після цього команда Олександра Шовковського розвинула перевагу зусиллям Назара Волошина. 

"Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0. У раунді плей-офф ЛЧ клуб зі столиці України зустрінеться з австрійським "Зальцбургом, який у третьому колі відбору здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторний матч

13 серпня

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна) 0:2

Голи: Піхальонок, 82, Волошин, 84

"Рейнджерс": Батленд, Тавернієр, Їлмаз (Девіс, 77), Преппер, Сауттар, Баррон, Діоманде (Стерлінг, 68), Маккозленд (Черни, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте, Дессерс

"Динамо": Бущан, Караваєв (Біловар, 90+1), Попов, Михавко, Дубінчак, Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Кабаєв (Брагару, 75), Шапаренко (Лонвейк, 90), Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат

Попередження: Жефте, 31, 51, Діоманде, 45

Вилучення: Жефте, 51 ("Рейнджерс")

Перший матч - 1:1

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Ліга чемпіонів
єврокубки
Результати футбольних матчів
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