"Динамо" у більшості перемогло "Рейнджерс" та вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів
У вівторок, 13 серпня, "Динамо" переграло у Глазго шотландський "Рейнджерс" у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У першій грі у польському Любліні 6 серпня команди зіграли внічию 1:1. У повторній зустрічі в Глазго "Динамо" на початку другого тайму опинилося у більшості через вилучення у "Рейнджерс" бразильського захисника Жефте, який заробив другу жовту картку.
Кияни скористалися чисельною перевагою на 82-й хвилині, коли забив Олександр Піхальонок. Одразу після цього команда Олександра Шовковського розвинула перевагу зусиллям Назара Волошина.
"Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0. У раунді плей-офф ЛЧ клуб зі столиці України зустрінеться з австрійським "Зальцбургом, який у третьому колі відбору здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторний матч
13 серпня
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна) 0:2
Голи: Піхальонок, 82, Волошин, 84
"Рейнджерс": Батленд, Тавернієр, Їлмаз (Девіс, 77), Преппер, Сауттар, Баррон, Діоманде (Стерлінг, 68), Маккозленд (Черни, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте, Дессерс
"Динамо": Бущан, Караваєв (Біловар, 90+1), Попов, Михавко, Дубінчак, Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Кабаєв (Брагару, 75), Шапаренко (Лонвейк, 90), Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат
Попередження: Жефте, 31, 51, Діоманде, 45
Вилучення: Жефте, 51 ("Рейнджерс")
Перший матч - 1:1
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