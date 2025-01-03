"Динамо" знайшло нового захисника у чемпіонаті ПАР, - ЗМІ

Про це повідомляє проєкт "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, на збори з київським "Динамо" до Туреччини поїде 20-річний південноафриканський центрбек Іме Окона.

Окон - гравець клубу "СуперСпорт Юнайтед", що виступає в прем'єр-лізі ПАР. Контракт футболіста чинний до 2025 року. Трансферна вартість південноафриканця - 650 тис. євро.

На збори також поїде центральний захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик.