"Динамо" знайшло нового захисника у чемпіонаті ПАР, - ЗМІ
Захист київського "Динамо" може посилити центрбек з чемпіонату ПАР
Про це повідомляє проєкт "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, на збори з київським "Динамо" до Туреччини поїде 20-річний південноафриканський центрбек Іме Окона.
Окон - гравець клубу "СуперСпорт Юнайтед", що виступає в прем'єр-лізі ПАР. Контракт футболіста чинний до 2025 року. Трансферна вартість південноафриканця - 650 тис. євро.
На збори також поїде центральний захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик.
- 10 грудня стало відомо про масштабні зміни в управлінській структурі київського "Динамо".
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