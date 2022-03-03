Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація – як допомогти Україні, - Шевченко

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Шевченка, зараз всі українські спортсмени - єдині.



"Віталій Кличко на передовій. Ми спілкуємося щодня, він інформує мене про ситуацію. Всі спортсмени єдині. Ми спілкуємося, ділимося інформацією, намагаємося допомогти країні. Деякі з них залишаються в Україні на передовій, ми намагаємося організувати те, що потрібно країні зараз. Багато людей також роблять телефонні дзвінки з метою благодійності, щоб почати допомагати зібрати гроші", - запевнив Андрій Шевченко.



Екстренер збірної України зауважив, що зараз всі його думки про війну і він не цікавиться футболом.



"Футбол для мене більше не існує. Я про це не думаю. Не час для цього. Нічого не дивлюся, ніякий спорт, нічого. Уся моя зосередженість, коли прокидаюся – думаю, як можу допомогти своїй країні, що можу зробити. Почав телефонувати батькам, друзям, дізнаватися, що відбувається в Україні", – сказав Андрій Шевченко.

ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.

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