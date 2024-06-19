"Дніпро-1" і "Полісся" дізналися суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій
У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій український клуб "Дніпро-1" зіграє проти угорської "Академії Пушкаша", а "Полісся" проведе матч проти словенської "Олімпії"
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українські клуби дізналися своїх суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій після жеребкування. Зокрема "Полісся" та "Дніпро-1" кваліфікувались у Лігу конференцій за результатами виступів у чемпіонаті України, де вони посіли п’яте й четверте місця відповідно.
Водночас для житомирського клубу участь у кваліфікації стане першою в історії.
Відомо, що "Полісся" матч проти "Олімпії" проведе на виїзді. "Дніпро-1" змагатиметься з "Академією Пушкаша" - цей поєдинок українського клубу стане номінально домашнім.
Після жеребкування усіх учасників другого раунду кваліфікації Ліги конференції поділили на окремі групи. "Дніпро-1" став найрейтинговішою командою групи 4, коли "Полісся" є у статусі несіяного у групі 5.
Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 25 липня та 1 серпня.
- 5 червня стало відомо, що атакувальний півзахисник СК "Дніпро-1" Олександр Піхальонок підписав контракт із київським "Динамо".
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