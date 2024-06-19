"Дніпро-1" і "Полісся" дізналися суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українські клуби дізналися своїх суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій після жеребкування. Зокрема "Полісся" та "Дніпро-1" кваліфікувались у Лігу конференцій за результатами виступів у чемпіонаті України, де вони посіли п’яте й четверте місця відповідно.

Водночас для житомирського клубу участь у кваліфікації стане першою в історії.

Відомо, що "Полісся" матч проти "Олімпії" проведе на виїзді. "Дніпро-1" змагатиметься з "Академією Пушкаша" - цей поєдинок українського клубу стане номінально домашнім.

Після жеребкування усіх учасників другого раунду кваліфікації Ліги конференції поділили на окремі групи. "Дніпро-1" став найрейтинговішою командою групи 4, коли "Полісся" є у статусі несіяного у групі 5.

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 25 липня та 1 серпня.