Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі
Форвард "Жирони" Артем Довбик відзначився голом у матчі проти "Атлетико" у 31-му турі Ла Ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Атлетико" - "Жирона" закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1. Вже на 4-й хвилині Артем Довбик відкрив рахунок завдяки вдалому удару по порожніх воротах, але цього для перемоги було замало.
Для Артема Довбика це 17-й гол у 29 матчах Ла Ліги, на рахунку українського форварда також 5 асистів. Нападник "Жирони" очолює гонку бомбардирів. У Джуда Беллінгема ("Реал") та Анте Будіміра ("Осасуна") по 16 голів.
- "Жирона" займає третю позицію у турнірній таблиці з 65 очками, команда випереджає четвертий "Атлетико" на 4 бали. "Реал" - перший - 75.
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