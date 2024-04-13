Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Атлетико" - "Жирона" закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1. Вже на 4-й хвилині Артем Довбик відкрив рахунок завдяки вдалому удару по порожніх воротах, але цього для перемоги було замало.

Для Артема Довбика це 17-й гол у 29 матчах Ла Ліги, на рахунку українського форварда також 5 асистів. Нападник "Жирони" очолює гонку бомбардирів. У Джуда Беллінгема ("Реал") та Анте Будіміра ("Осасуна") по 16 голів.