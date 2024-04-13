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Головна Футбол Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі

Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі

13 квітня, 2024 субота
20:59
Футбол Артем Довбик

Форвард "Жирони" Артем Довбик відзначився голом у матчі проти "Атлетико" у 31-му турі Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Атлетико" - "Жирона" закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1. Вже на 4-й хвилині Артем Довбик відкрив рахунок завдяки вдалому удару по порожніх воротах, але цього для перемоги було замало.

Для Артема Довбика це 17-й гол у 29 матчах Ла Ліги, на рахунку українського форварда також 5 асистів. Нападник "Жирони" очолює гонку бомбардирів. У Джуда Беллінгема ("Реал") та Анте Будіміра ("Осасуна") по 16 голів.

  • "Жирона" займає третю позицію у турнірній таблиці з 65 очками, команда випереджає четвертий "Атлетико" на 4 бали. "Реал" - перший - 75.
Теги:
Спорт
Артем Довбик
Результати футбольних матчів
Ла Ліга
Жирона
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