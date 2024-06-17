Євро-2024: Франція у матчі з автоголом та травмою Мбаппе переграла Австрію
У понеділок, 17 червня, збірна Франції перемогла Австрію у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу, але втратила через травму Кіліана Мбаппе
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Дюссельдорфі французи вийшли вперед на 38-й хвилині. Після прострілу Кіліана Мбаппе м'яч у власні ворота зрізав Максимільян Вобер.
Наприкінці зустрічі Мбаппе був вимушений залишити поле через зламаний у боротьбі ніс.Капітан французів перед заміною демонстративно повернувся на поле та отримав попередження.
Франція перемогла Австрію 1:0. У іншому матчі групи D 16 червня Нідерланди здолали Польщу - 2:1.
Після першого туру Нідерланди та Франція мають по 3 очки та очолюють турнірну таблицю, Польща та Австрія не заробили жодного пункту.
У 2-му турі 21 червня нідерландці зіграють з французами, а поляки - з австрійцями.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 триватиме до 14 липня.
Євро-2024
1-й тур. Група D
17 червня
Австрія - Франція 0:1
Гол: Вобер, 38 (авт.)
- 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3.
- В іншому матчі групи E Словаччина несподівано переграла Бельгію.
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