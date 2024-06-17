Євро-2024: Франція у матчі з автоголом та травмою Мбаппе переграла Австрію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дюссельдорфі французи вийшли вперед на 38-й хвилині. Після прострілу Кіліана Мбаппе м'яч у власні ворота зрізав Максимільян Вобер.

Наприкінці зустрічі Мбаппе був вимушений залишити поле через зламаний у боротьбі ніс.Капітан французів перед заміною демонстративно повернувся на поле та отримав попередження.

Франція перемогла Австрію 1:0. У іншому матчі групи D 16 червня Нідерланди здолали Польщу - 2:1.

Після першого туру Нідерланди та Франція мають по 3 очки та очолюють турнірну таблицю, Польща та Австрія не заробили жодного пункту.

У 2-му турі 21 червня нідерландці зіграють з французами, а поляки - з австрійцями.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 триватиме до 14 липня.

Євро-2024

1-й тур. Група D

17 червня

Австрія - Франція 0:1

Гол: Вобер, 38 (авт.)