Євро-2024: лідера збірної Франції Мбаппе можуть прооперувати після матчу з Австрією
Під час матчу з Австрією у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу капітан французької збірної Кіліан Мбаппе отримав травму носа
Про це інформує L'Еquipe.
Вказано, що у матчі з Австрією Мбапе у боротьбі з захисником Кевіном Данзо врізався йому у плече і отримав травму носа. Франція перемогла Австрію 1:0.
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Після завершення матчу його швидкою доставили до лікарні, де йому, ймовірно, проведуть операцію.
- 17 червня збірна Франції перемогла Австрію у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу, але втратила через травму Кіліана Мбаппе.
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