Євро-2024: лідера збірної Франції Мбаппе можуть прооперувати після матчу з Австрією

Про це інформує L'Еquipe.

Вказано, що у матчі з Австрією Мбапе у боротьбі з захисником Кевіном Данзо врізався йому у плече і отримав травму носа. Франція перемогла Австрію 1:0.

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Після завершення матчу його швидкою доставили до лікарні, де йому, ймовірно, проведуть операцію.