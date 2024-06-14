Євро-2024: розклад усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
Чемпіонат Європи з футболу проходить з 14 червня до 14 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
Календар Євро-2024
1-й тур
14 червня
Група A. 22:00. Німеччина – Шотландія (Мюнхен)
15 червня
Група A. 16:00. Угорщина – Швейцарія (Кельн)
Група B. 19:00. Іспанія – Хорватія (Берлін)
Група B. 22:00 Італія – Албанія (Дортмунд)
16 червня
Група D. 16:00. Польща – Нідерланди (Гамбург)
Група C. 19:00. Словенія – Данія (Штутгарт)
Група C. 22:00. Сербія – Англія (Гельзенкірхен)
17 червня
Група E. 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)
Група E. 19:00. Бельгія – Словаччина (Франкфурт-на-Майні)
Група D. 22:00. Австрія – Франція (Дюссельдорф)
18 червня
Група F. 19:00. Туреччина – Грузія (Дортмунд)
Група F. 22:00. Португалія – Чехія (Лейпциг)
2-й тур
19 червня
Група B. 16:00. Хорватія – Албанія (Гамбург)
Група A. 19:00. Німеччина – Угорщина (Штутгарт)
Група A. 22:00. Шотландія – Швейцарія (Кельн)
20 червня
Група C. 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен)
Група C. 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні)
Група B. 22:00. Іспанія – Італія (Гельзенкірхен)
21 червня
Група E. 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)
Група D. 19:00. Польща – Австрія (Берлін)
Група D. 22:00. Нідерланди – Франція (Лейпциг)
22 червня
Група F. 16:00. Грузія – Чехія (Гамбург)
Група F. 19:00. Туреччина – Португалія (Дортмунд)
Група E. 22:00. Бельгія – Румунія (Кельн)
3-й тур
23 червня
Група A. 22:00. Швейцарія – Німеччина (Франкфурт-на-Майні)
Група A. 22:00. Шотландія – Угорщина (Штутгарт)
24 червня
Група B. 22:00. Албанія – Іспанія (Дюссельдорф)
Група B. 22:00. Хорватія – Італія (Лейпциг)
25 червня
Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія (Берлін)
Група D. 19:00. Франція – Польща (Дортмунд)
Група C. 22:00. Англія – Словенія (Кельн)
Група C. 22:00. Данія – Сербія (Мюнхен)
26 червня
Група E. 19:00. Словаччина – Румунія (Франкфурт-на-Майні)
Група E. 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)
Група F. 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен)
Група F. 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург)
1/8 фіналу
29 червня
Матч 38. 19:00. 2 місце групи A – 2 місце групи B (Берлін)
Матч 37. 22:00. 1 місце групи A – 1 місце групи C (Кельн)
30 червня
Матч 40. 19:00. 1C – 3D/E/F (Гельзенкірхен)
Матч 39. 22:00. 1B – 3A/D/E/F (Кельн)
1 липня
Матч 42. 19:00. 2D – 2E (Дюссельдорф)
Матч 41. 22:00. 1F – 3A/B/C (Франкфурт-на-Майні)
2 липня
Матч 43. 19:00. 1E – 3A/B/C/D (Мюнхен)
Матч 44. 22:00. 1D – 2F (Лейпциг)
1/4 фіналу
5 липня
Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37 (Штутгарт)
Матч 46. 22:00. Переможець 41 – Переможець 42 (Гамбург)
6 липня
Матч 48. 19:00. Переможець 40 – Переможець 38 (Дюссельдорф)
Матч 47. 22:00. Переможець 43 – Переможець 44 (Берлін)
Півфінал
9 липня
Матч 49. 22:00. Переможець 45 – Переможець 46 (Мюнхен)
10 липня
Матч 50. 22:00. Переможець 47 – Переможець 48 (Дортмунд)
Фінал
14 липня
Матч 51. 22:00. Переможець 49 – Переможець 50 (Берлін)
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