Євро-2024: розклад усіх матчів чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".

Календар Євро-2024

1-й тур

14 червня

Група A. 22:00. Німеччина – Шотландія (Мюнхен)

15 червня

Група A. 16:00. Угорщина – Швейцарія (Кельн)

Група B. 19:00. Іспанія – Хорватія (Берлін)

Група B. 22:00 Італія – Албанія (Дортмунд)

16 червня

Група D. 16:00. Польща – Нідерланди (Гамбург)

Група C. 19:00. Словенія – Данія (Штутгарт)

Група C. 22:00. Сербія – Англія (Гельзенкірхен)

17 червня

Група E. 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)

Група E. 19:00. Бельгія – Словаччина (Франкфурт-на-Майні)

Група D. 22:00. Австрія – Франція (Дюссельдорф)

18 червня

Група F. 19:00. Туреччина – Грузія (Дортмунд)

Група F. 22:00. Португалія – Чехія (Лейпциг)

2-й тур

19 червня

Група B. 16:00. Хорватія – Албанія (Гамбург)

Група A. 19:00. Німеччина – Угорщина (Штутгарт)

Група A. 22:00. Шотландія – Швейцарія (Кельн)

20 червня

Група C. 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен)

Група C. 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні)

Група B. 22:00. Іспанія – Італія (Гельзенкірхен)

21 червня

Група E. 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)

Група D. 19:00. Польща – Австрія (Берлін)

Група D. 22:00. Нідерланди – Франція (Лейпциг)

22 червня

Група F. 16:00. Грузія – Чехія (Гамбург)

Група F. 19:00. Туреччина – Португалія (Дортмунд)

Група E. 22:00. Бельгія – Румунія (Кельн)

3-й тур

23 червня

Група A. 22:00. Швейцарія – Німеччина (Франкфурт-на-Майні)

Група A. 22:00. Шотландія – Угорщина (Штутгарт)

24 червня

Група B. 22:00. Албанія – Іспанія (Дюссельдорф)

Група B. 22:00. Хорватія – Італія (Лейпциг)

25 червня

Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія (Берлін)

Група D. 19:00. Франція – Польща (Дортмунд)

Група C. 22:00. Англія – Словенія (Кельн)

Група C. 22:00. Данія – Сербія (Мюнхен)

26 червня

Група E. 19:00. Словаччина – Румунія (Франкфурт-на-Майні)

Група E. 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)

Група F. 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен)

Група F. 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург)

1/8 фіналу

29 червня

Матч 38. 19:00. 2 місце групи A – 2 місце групи B (Берлін)

Матч 37. 22:00. 1 місце групи A – 1 місце групи C (Кельн)

30 червня

Матч 40. 19:00. 1C – 3D/E/F (Гельзенкірхен)

Матч 39. 22:00. 1B – 3A/D/E/F (Кельн)

1 липня

Матч 42. 19:00. 2D – 2E (Дюссельдорф)

Матч 41. 22:00. 1F – 3A/B/C (Франкфурт-на-Майні)

2 липня

Матч 43. 19:00. 1E – 3A/B/C/D (Мюнхен)

Матч 44. 22:00. 1D – 2F (Лейпциг)

1/4 фіналу

5 липня

Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37 (Штутгарт)

Матч 46. 22:00. Переможець 41 – Переможець 42 (Гамбург)

6 липня

Матч 48. 19:00. Переможець 40 – Переможець 38 (Дюссельдорф)

Матч 47. 22:00. Переможець 43 – Переможець 44 (Берлін)

Півфінал

9 липня

Матч 49. 22:00. Переможець 45 – Переможець 46 (Мюнхен)

10 липня

Матч 50. 22:00. Переможець 47 – Переможець 48 (Дортмунд)

Фінал

14 липня

Матч 51. 22:00. Переможець 49 – Переможець 50 (Берлін)