Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Словаччина та Румунія зіграли внічию у матчі суперників України на Євро-2024

Словаччина та Румунія зіграли внічию у матчі суперників України на Євро-2024

26 червня, 2024 середа
20:56
Футбол Євро-2024, збірна Словаччини, збірна Румунії, Раду Дрегушін

У середу, 26 червня, збірна Словаччини зіграла внічию проти Румунії у 3-му турі групового раунду Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Словаччина - Румунія, який пройшов у Франкфурті, закінчився з рахунком 1:1. Команди обмінялись голами у першому таймі: за словаків забив Ондрей Дуда, а за румунів пенальті реалізував Резван Марін.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.

Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.

Євро-2024 

Група E. 3-й тур

26 червня

Словаччина – Румунія 1:1

Голи: Дуда, 24 - Марін, 37 (пен.)

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.

Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.

Теги:
Спорт
Євро-2024
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Комік із "Ліги Сміху" Віктор Розовий
23 червня, 2024 неділя
Комік із "Ліги Сміху", боєць Третьої штурмової Віктор Розовий показав, як проходить його реабілітація після поранення
Сонячні_батареї
25 червня, 2024 вiвторок
Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
22:14
Андрій Шевченко
Збірна України не виконала завдання на Євро-2024: як відреагував Шевченко
22:14
Ексклюзив
На заяву Свириденко, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували сміхом, - голова Антикорупційного центру "Межа"
22:11
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
22:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни
21:55
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
21:54
Сергій Ребров
"Ми це Євро програли у першому матчі": Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ
21:46
У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися
21:34
збірна України, Євро-2024
"Билися за нашу країну": Зеленський відреагував на виліт України з Євро-2024
21:31
Херсон
Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих
21:29
ЄС Україна
У ЄС підтвердили плани підписати безпекову угоду з Україною на саміті євролідерів, - ЗМІ
21:26
Ексклюзив
Найбільше довіру до Зеленського руйнує поведінка його оточення, - політолог Цибулько
21:10
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Євро-2024: який вигляд має підсумкова таблиця групи збірної України
20:54
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
20:54
Оновлено
Георгій Судаков та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна зіграла внічию проти Бельгії, але вилетіла з Євро-2024
20:48
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували російських інтернет-провайдерів в окупованому Криму
20:44
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Світовий лідер морських перевезень скасував рейс до Одеси, журналіст Ніколов припустив корупцію на митниці
20:24
ЛГБТ
Байден помилував американських ветеранів, засуджених через військову заборону на ЛГБТ-стосунки
20:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зберегти життя солдата - критерій, який дійсно має визначати ефективність дій командирів. Колонка Сергія Згурця
20:04
OPINION
Радомир Мокрик
Тищенко – це ганьба нас як спільноти
20:03
Дмитро Лубінець
Цифри не остаточні: Лубінець окреслив масштаби злочинів РФ проти медіа в Україні
20:00
переможні новини
Переможні новини 854-го дня війни: Сили оборони знищили сім човнів окупантів, США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні
19:56
Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених – захисників Маріуполя
19:54
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 99. Найгарячіше на Покровському напрямку й на Харківщині
19:46
Володимир Зеленський
Спрощення процедури надання статусу УБД та е-квитки в громадському транспорті: Зеленський підписав низку законів
19:44
Маргарита Симоньян
Росія запустила фейк про отруєння бійців 95-ї Поліської бригади
19:39
Регулярні фізичні вправи можуть запобігти когнітивним розладам
19:01
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини й ідентичності
18:54
Деніл Кастільо
Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
18:45
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
18:45
Кримінал
Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ
18:40
Ексклюзив
Микола Тищенко, суд
"Це шоу, а не боротьба з корупцією": журналіст Ніколов про справу Тищенка
18:38
Петер Пеллегріні і Роберт Фіцо
Словаччина бере участь у реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, - президент Пеллегріні
18:30
Ексклюзив
окупант
Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ
18:24
"Арена Люблін"
"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків
18:18
Податки нерухомість
Податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном
18:12
Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 
18:01
діти, злочини росії
Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА
18:01
OPINION
Микола Княжицький
В Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку
17:57
хакери
Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив
17:56
Ексклюзив
ЗСУ
Через 7-10 днів у Торецьку вже можуть іти міські бої, - військовий експерт Кевлюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV