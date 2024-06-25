Євро-2024: результати матчів 24 червня
У понеділок, 24 червня, у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу Італія зіграла внічию 1:1 з Хорватією, а Іспанія переграла Албанію - 1:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Італійці зіграли з хорватами внічию 1:1, набрали 4 очка та вийшли до 1/8 фіналу. Там вони 29 червня в Берліні зіграють зі Швейцарією. Хорвати з 2 балами стали третіми та чекають на результати змагань в інших групах.
У паралельному матчі Іспанія переграла Албанію 1:0, набрала 9 очок та фінішувала в групі B першою. Албанці з 1 пунктом залишилися четвертими та вибули з турніру.
Євро-2024
3-й тур. Група B
24 червня
Хорватія - Італія 1:1
Голи: Модріч, 55 - Дзакканьї, 90+8
Албанія - Іспанія 0:1
Гол: Торрес, 13
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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