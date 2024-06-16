Євро-2024: результати усіх матчів 15 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

1-й тур

15 червня

Група A

Угорщина – Швейцарія 1:3

Голи: Варга 66 - Дуа 12, Ебішер 45, Емболо 90 + 3

Група B

Іспанія – Хорватія 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

Італія – Албанія 2:1

Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 - Байрамі, 1

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.