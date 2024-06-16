Євро-2024: результати усіх матчів 15 червня
У суботу, 15 червня, відбулися три матчі чемпіонату Європи з футболу: Угорщина – Швейцарія, Іспанія – Хорватія та Італія - Албанія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
1-й тур
15 червня
Група A
Угорщина – Швейцарія 1:3
Голи: Варга 66 - Дуа 12, Ебішер 45, Емболо 90 + 3
Група B
Іспанія – Хорватія 3:0
Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2
Італія – Албанія 2:1
Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 - Байрамі, 1
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
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