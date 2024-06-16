Євро-2024: розклад матчів 16 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024 проходить з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".

Євро-2024

1-й тур

16 червня

Група D. 16:00. Польща – Нідерланди (Гамбург)

Група C. 19:00. Словенія – Данія (Штутгарт)

Група C. 22:00. Сербія – Англія (Гельзенкірхен)

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня в Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.