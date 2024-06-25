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Євро-2024: розклад матчів 25 червня

25 червня, 2024 вiвторок
07:55
Футбол Гаррі Кейн (праворуч), Даня - Англія, Євро-2024

У вівторок, 25 червня, у 3-му турі Євро-2024 зустрічаються Нідерланди - Австрія, Франція - Польща, Англія - Словенія та Данія - Сербія

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024 

3-й тур

25 червня

Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія (Берлін)

Група D. 19:00. Франція – Польща (Дортмунд)

Група C. 22:00. Англія – Словенія (Кельн)

Група C. 22:00. Данія – Сербія (Мюнхен)

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Євро-2024
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