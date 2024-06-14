Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ

Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

За інформацією джерела, скаути італійської "Болоньї" відвідають матчі збірної України на Євро-2024. Представники клубу Серії А слідкуватимуть за грою 22-річного українця Владислава Ваната.

Спортивний директор "Болоньї" Джованні Сарторі добре розбирається у футболістах "східного ринку". Саме він оформив трансфер Руслана Малиновського в "Аталанту".

В Італії очікують, що "Динамо" виставить ціну за Владислава Ваната у розмірі близько 10 млн євро. Transfermarkt оцінює українського форварда саме у цю суму.