Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат у літнє трансферне вікно може перебратися в елітний чемпіонат
Про це повідомляє Il Resto del Carlino.
За інформацією джерела, скаути італійської "Болоньї" відвідають матчі збірної України на Євро-2024. Представники клубу Серії А слідкуватимуть за грою 22-річного українця Владислава Ваната.
Спортивний директор "Болоньї" Джованні Сарторі добре розбирається у футболістах "східного ринку". Саме він оформив трансфер Руслана Малиновського в "Аталанту".
В Італії очікують, що "Динамо" виставить ціну за Владислава Ваната у розмірі близько 10 млн євро. Transfermarkt оцінює українського форварда саме у цю суму.
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