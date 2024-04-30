Футболіст "Шахтаря" покинув чемпіонат України заради США

Про це повідомляє офіційний сайт американського "Цинциннаті".

"Шахтар" і "Цинциннаті" домовились про трансфер Кевіна Келсі на правах оренди до кінця 2024 року. Також в угоді прописане право викупу венесуельця. Мова йде про суму близько 7 млн євро.

"Шахтар" підписав Келсі на початку 2023 року за 1 млн євро. У цьому сезоні на рахунку форварда 3 голи у 20 матчах.

"Цинциннаті" йде 3-м в східній конференції МЛС після 9 зіграних матчів.