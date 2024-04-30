Футболіст "Шахтаря" покинув чемпіонат України заради США
Американський "Цинциннаті" оголосив про трансфер форварда "Шахтаря" Кевіна Келсі
Про це повідомляє офіційний сайт американського "Цинциннаті".
"Шахтар" і "Цинциннаті" домовились про трансфер Кевіна Келсі на правах оренди до кінця 2024 року. Також в угоді прописане право викупу венесуельця. Мова йде про суму близько 7 млн євро.
"Шахтар" підписав Келсі на початку 2023 року за 1 млн євро. У цьому сезоні на рахунку форварда 3 голи у 20 матчах.
"Цинциннаті" йде 3-м в східній конференції МЛС після 9 зіграних матчів.
- Під час літнього трансферного вікна Георгій Судаков покине донецький "Шахтар" і перейде у європейський топ-клуб.
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