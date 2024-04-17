Гендиректор "Шахтаря" анонсував трансфер зірки українського футболу у європейський топ-клуб
Під час літнього трансферного вікна Георгій Судаков покине донецький "Шахтар" і перейде у європейський топ-клуб
Про це повідомляє Standard.
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін певен, що Георгій Судаков цього літа піде на підвищення до топклубу.
"У нас були деякі контакти з великими клубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але оцінюють літню ситуацію. Влітку він обов’язково перейде до європейського топклубу. Коли я був 15 квітня на матчі "Челсі" проти "Евертона", багато людей запитували мене про Судакова", - заявив Палкін.
За словами боса "Шахтаря", взимку італійський "Наполі" пропонував 40 млн євро за Судакова, але українці хотіли отримати 50 млн.
"Тепер це не буде 50 млн євро. У них не було б шансів зробити це зараз, тому що ми шукаємо багато інших клубів. Найбільша зацікавленість буде від англійських клубів. Він стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу. Ми не хочемо, щоб клуби домагалися знижок, тому що у нас війна. Є приклад Мудрика. Ми досить сильні", - сказав Сергій Палкін.
Фото: Getty Images
За інформацією Standard, влітку "Шахтар" хоче отримати за Георгія Судакова близько 70 млн євро. Українським півзахисником цікавиться "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Ман Сіті" та "Ліверпуль".
Хто такий Георгій Судаков
У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 28 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 3 асисти.
21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро.
На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе