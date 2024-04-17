Гендиректор "Шахтаря" анонсував трансфер зірки українського футболу у європейський топ-клуб

Про це повідомляє Standard.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін певен, що Георгій Судаков цього літа піде на підвищення до топклубу.

"У нас були деякі контакти з великими клубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але оцінюють літню ситуацію. Влітку він обов’язково перейде до європейського топклубу. Коли я був 15 квітня на матчі "Челсі" проти "Евертона", багато людей запитували мене про Судакова", - заявив Палкін.

За словами боса "Шахтаря", взимку італійський "Наполі" пропонував 40 млн євро за Судакова, але українці хотіли отримати 50 млн.

"Тепер це не буде 50 млн євро. У них не було б шансів зробити це зараз, тому що ми шукаємо багато інших клубів. Найбільша зацікавленість буде від англійських клубів. Він стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу. Ми не хочемо, щоб клуби домагалися знижок, тому що у нас війна. Є приклад Мудрика. Ми досить сильні", - сказав Сергій Палкін.

Фото: Getty Images

За інформацією Standard, влітку "Шахтар" хоче отримати за Георгія Судакова близько 70 млн євро. Українським півзахисником цікавиться "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Ман Сіті" та "Ліверпуль".

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 28 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 3 асисти.

21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро.

На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.