Футболіст збірної України перейшов до клубу зі США

Про це клуб зі США повідомляє у мережі X.

Сваток підписав з клубом MLS (Головної ліги футболу) контракт на 3,5 року із можливістю продовження ще на один сезон.

29-річний центральний оборонець виступав за "Дніпро-1" впродовж останніх 5 сезонів, зіграв 108 матчів, забив 3 голи та зробив 3 результативні передачі. Був капітаном команди.

Також Сваток грав за "Дніпро", "Волинь", "Зорю" та хорватський "Хайдук".

На рахунку захисника 6 матчів у складі збірної України, з якою він зараз перебуває на Євро-2024.

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.