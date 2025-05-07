"Інтер" переміг "Барселону" в матчі з 7 голами та став першим фіналістом ЛЧ
У вівторок, 6 травня, італійський "Інтер" переміг іспанську "Барселону" в повторному матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У першій зустрічі в Барселоні було зафіксовано нічию 3:3. Гра у Мілані закінчилась перемогою "Інтера" над "Барсою" з рахунком 4:3.
Ще після першого тайму італійці вели 2:0 завдяки голам Лаутаро Мартінеса і Хакана Чалханоглу, який реалізував пенальті.
Вже у другій половині зустрічі "Барселона" зуміла відігратись. Ерік Гарсія скоротив відставання на 54-й хвилині, а Дані Ольмо зрівняв на 60-й.
Справжню виставу команди видали ближче до кінця матчу. Рафінья вивів "Барсу" вперед на 87-й хвилині, а Франческо Ачербі став героєм для "Інтера" і повернув міланців у гру на 93-й.
Після цього гра перейшла в овертайм, де кращими виявились футболісти "Інтера". Давіде Фраттезі поставив крапку у зустрічі на 99-й хвилині. Італійці зіграють у фіналі ЛЧ.
Читайте також: Канело став абсолютним чемпіоном, Піастрі пішов у відрив у Формулі-1, а "Баварія" виграла Бундеслігу. Головні новини світового спорту за тиждень
В іншому півфіналі 7 травня зустрінуться французький ПСЖ та англійський "Арсенал". В першій зустрічі в Лондоні перемогли парижани - 1:0.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у Мюнхені.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
6 травня
"Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 4:3
Голи: Мартінес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 - Гарсія, 54, Ольмо, 66, Рафінья, 87
Перша гра - 3:3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе