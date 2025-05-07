"Інтер" переміг "Барселону" в матчі з 7 голами та став першим фіналістом ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першій зустрічі в Барселоні було зафіксовано нічию 3:3. Гра у Мілані закінчилась перемогою "Інтера" над "Барсою" з рахунком 4:3.

Ще після першого тайму італійці вели 2:0 завдяки голам Лаутаро Мартінеса і Хакана Чалханоглу, який реалізував пенальті.

Вже у другій половині зустрічі "Барселона" зуміла відігратись. Ерік Гарсія скоротив відставання на 54-й хвилині, а Дані Ольмо зрівняв на 60-й.

Справжню виставу команди видали ближче до кінця матчу. Рафінья вивів "Барсу" вперед на 87-й хвилині, а Франческо Ачербі став героєм для "Інтера" і повернув міланців у гру на 93-й.

Після цього гра перейшла в овертайм, де кращими виявились футболісти "Інтера". Давіде Фраттезі поставив крапку у зустрічі на 99-й хвилині. Італійці зіграють у фіналі ЛЧ.

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В іншому півфіналі 7 травня зустрінуться французький ПСЖ та англійський "Арсенал". В першій зустрічі в Лондоні перемогли парижани - 1:0.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у Мюнхені.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

6 травня

"Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 4:3

Голи: Мартінес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 - Гарсія, 54, Ольмо, 66, Рафінья, 87

Перша гра - 3:3