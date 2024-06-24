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Іспанія перемогла Албанію на Євро-2024

24 червня, 2024 понедiлок
23:53
Футбол Ферран Торрес (праворуч), Албанія - Іспанія, Євро-2024

У понеділок, 24 червня, у 3-му турі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії перемогла Албанію та без втрат завершила груповий раунд

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Перед останнім туром Іспанія лідирувала із 6 очками та достроково гарантувала собі перше місце та вихід до 1/8 фіналу. Албанія з 1 пунктом йшла третьою. Італія мала 3 бали, Хорватія - 1. 

У Дюссельдорфі Іспанія вийшла вперед на 13-й хвилині - забив Ферран Торрес. Його гол у підсумку виявився переможним. Іспанія переграла Албанію 1:0, набрала 9 очок та завершила груповий раунд без втрат. Албанія з 1 пунктом фінішувала останньою та вибула з турніру. 

У паралельному матчі Італія зіграла внічию 1:1 з Хорватією, набрала 4 бали та вийшла до 1/8 фіналу з другого місця. Хорвати з 2 пунктами стали третіми та чекають на підсумки змагань в інших групах.  

Євро-2024

3-й тур. Група B

24 червня

Албанія - Іспанія 0:1

Гол: Торрес, 13 

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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