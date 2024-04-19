Капітан "Реала" прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього
Капітан мадридського "Реала" Начо Фернандес має намір залишити клуб влітку
Про це повідомила Marca.
За інформацією джерела, Начо Фернандес вже заявив про своє бажання клубу, зокрема й президентові Флорентіно Пересу. Іспанський центрбек хоче спробувати свої сили в новому чемпіонаті. "Реал" поважає рішення 34-річного капітана.
Влітку у Фернандеса закінчується контракт. Усю свою кар'єру Начо провів у "Реалі". На рахунку іспанця 355 матчів, 16 голів та 9 асистів. Центрбек є капітаном команди.
Разом з "Реалом" Начо виграв 5 трофеїв Ліги чемпіонів.
- 17 квітня український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін допоміг мадридцям перемогти "Манчестер Сіті" у серії післяматчевих одинадцятиметрових та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.
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