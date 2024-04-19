Капітан "Реала" прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього

Про це повідомила Marca.

За інформацією джерела, Начо Фернандес вже заявив про своє бажання клубу, зокрема й президентові Флорентіно Пересу. Іспанський центрбек хоче спробувати свої сили в новому чемпіонаті. "Реал" поважає рішення 34-річного капітана.

Влітку у Фернандеса закінчується контракт. Усю свою кар'єру Начо провів у "Реалі". На рахунку іспанця 355 матчів, 16 голів та 9 асистів. Центрбек є капітаном команди.

Разом з "Реалом" Начо виграв 5 трофеїв Ліги чемпіонів.