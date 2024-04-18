Лунін став героєм серії пенальті з "Ман Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу ЛЧ
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін допоміг мадридцям перемогти "Манчестер Сіті" у серії післяматчевих одинадцятиметрових та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі у Мадриді було зафіксовано нічию 3:3. На матч-відповідь український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін знову вийшов у стартовому складі. На 12-й хвилині він розпочав результативну атаку, яку точним ударом завершив Родріго.
"Манчестер Сіті" відігрався на 76-й хвилині - забив Кевін Де Брюйне, який перевів гру в овертайм.
У додатковий час команди голів не забили і переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових. Їх краще виконав "Реал". Андрій Лунін відбив два пенальті від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча та допоміг мадридцям вийти до півфіналу.
У "Реала" одинадцятиметрові реалізували Джуд Беллінгем, Лукас Васкес, Начо та Антоніо Рюдігер. Схибив Лука Модріч. У "Сіті" з позначки відзначилися Хуліан Альварес, Філ Фоден та голкіпер Едерсон.
"Манчестер Сіті" програв "Реалу" та склав повноваження переможця Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Повторний матч
17 квітня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 3:4 по пен. (1:1, 0:0 - дод. час)
Голи: Де Брюйне, 76 - Родріго, 12
Перша гра - 3:3
Фото: Getty Images
- 16 квітня у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" у меншості програла французькому ПСЖ 1:4 та вилетіла з турніру.
- Також у вівторок дортмундська "Борусія" переграла на своєму полі мадридський "Атлетико" 4:2 та вийшла до півфіналу.
- 17 квітня німецька "Баварія" перемогла у Мюнхені англійський "Арсенал" 1:0 та стала третім півфіналістом головного єврокубкового турніру.
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