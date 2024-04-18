Лунін став героєм серії пенальті з "Ман Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі у Мадриді було зафіксовано нічию 3:3. На матч-відповідь український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін знову вийшов у стартовому складі. На 12-й хвилині він розпочав результативну атаку, яку точним ударом завершив Родріго.

"Манчестер Сіті" відігрався на 76-й хвилині - забив Кевін Де Брюйне, який перевів гру в овертайм.

У додатковий час команди голів не забили і переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових. Їх краще виконав "Реал". Андрій Лунін відбив два пенальті від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча та допоміг мадридцям вийти до півфіналу.

У "Реала" одинадцятиметрові реалізували Джуд Беллінгем, Лукас Васкес, Начо та Антоніо Рюдігер. Схибив Лука Модріч. У "Сіті" з позначки відзначилися Хуліан Альварес, Філ Фоден та голкіпер Едерсон.

"Манчестер Сіті" програв "Реалу" та склав повноваження переможця Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторний матч

17 квітня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 3:4 по пен. (1:1, 0:0 - дод. час)

Голи: Де Брюйне, 76 - Родріго, 12

Перша гра - 3:3

Фото: Getty Images