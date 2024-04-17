"Баварія" перемогла "Арсенал" та вийшла до півфіналу ЛЧ
У середу, 17 квітня, німецька "Баварія" перемогла у Мюнхені англійський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі у Лондоні було команди звели гру внічию 2:2. У повторній зустрічі український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко залишився у запасі.
"Баварія" вийшла вперед на 63-й хвилині зусиллями Йозуа Кімміха.
Мюнхенці перемогли 1:0 та вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Повторний матч
17 квітня
"Баварія" (Німеччина) - "Арсенал" (Англія) 1:0
Гол: Кімміх, 63
Перша гра - 2:2
- 16 березня у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" у меншості програла французькому ПСЖ 1:4 та вилетіла з турніру.
- Також у вівторок дортмундська "Борусія" переграла на своєму полі мадридський "Атлетико" 4:2 та вийшла до півфіналу.
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