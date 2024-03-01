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Клуб АПЛ збирається запропонувати українцю Луніну шалену зарплату, - ЗМІ

1 березня, 2024 п'ятниця
03:30
Футбол Андрій Лунін (праворуч)

Англійський "Ньюкасл" серйозно зацікавлений у трансфері українського воротаря Андрія Луніна

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, голкіпер "Реала" Андрій Лунін вже влітку може перейти в англійський "Ньюкасл". Клуб АПЛ серйозно налаштований підписати українця.

"Сороки" шукають нового голкіпера через важку травму свого основного воротаря Ніка Поупа. У "Ньюкаслі" не впевнені, що 31-річний воротар зможе повернутись на свій колишній рівень. Тому англійці звернули увагу на Андрія Луніна.

Клуб АПЛ готовий запропонувати українцю зарплату 6 млн євро на рік. За інформацією ЗМІ, це вдвічі більше, аніж пропонує теперішній клуб голкіпера "Реал".

Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 19 матчів за "Реал", у яких він пропустив 14 голів та у 9 іграх залишив свої ворота недоторканими. 

Нинішній контракт Луніна закінчується у червні 2025 року, він поки не визначився, чи продовжить свою кар'єру в "Реалі". Голкіпер прагне грати в основному складі й після того, як від травми відновиться зірковий конкурент українця Тібо Куртуа.

  • 14 лютого Андрія Луніна визнали найкращим футболістом матчу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига".
  • 28 лютого повідомлялось, що Лунін і "Реал" домовились розпочати перемовини щодо нового контракту.
Теги:
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Прем'єр-ліга Англії
Ла Ліга
Ньюкасл
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