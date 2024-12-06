Клубний ЧС з футболу: відбулось жеребкування реформованого турніру

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Клубний ЧС з футболу реформували й відтепер він відбуватиметься за новими правилами. За результатами жеребкування, 32 команди розділили на 8 груп. З кожного квартету у плей-офф вийдуть по 2 команди.

Клубний ЧС пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Результати жеребкування клубного ЧС з футболу

Група A: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США).

Група B: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США).

Група C: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Жуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія).

Група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Леон" (Мексика), "Есперанс" (Туніс).

Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія).

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка).

Група G: "Ман Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ).

Група H: "Реал" (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика).

Клубний ЧС з футболу, Фото: ФІФА