Колишній головний тренер збірної України залишив "Полісся"
Футбольний клуб "Полісся" відправив у відставку Юрія Калитвинцева, який був головним тренером збірної України
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
За словами президента житомирського клубу Геннадія Буткевича, тренер сам вирішив піти у відставку.
"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його… Разом з ним ми пройшли довгий і складний шлях. Після потрапляння в УПЛ, окрім тренувального процесу, через нього проходили численні новачки, він мав брати на себе всю відповідальність за кожного, кого він оцінював і затверджував", - розповів Буткевич.
Він додав, що виконувачем обовʼязків головного тренера призначено Сергія Шищенка.
"Полісся" після зимової перерви не здобуло жодної перемоги та опустилося на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України.
Хто такий Юрій Калитвинцев
55-річний Юрій Калитвинцев очолював "Полісся" з 2021 року та вивів його до Прем'єр-ліги. Також він раніше працював головним тренером "Закарпаття" та московського "Динамо", яке залишив у 2017 році. У 2010-2011 роках очолював національну збірну України. У 2009 році привів юнацьку збірну України U19 до золотих нагород чемпіонату Європи.
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