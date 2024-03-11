Колишній головний тренер збірної України залишив "Полісся"

Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".

За словами президента житомирського клубу Геннадія Буткевича, тренер сам вирішив піти у відставку.

"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його… Разом з ним ми пройшли довгий і складний шлях. Після потрапляння в УПЛ, окрім тренувального процесу, через нього проходили численні новачки, він мав брати на себе всю відповідальність за кожного, кого він оцінював і затверджував", - розповів Буткевич.

Він додав, що виконувачем обовʼязків головного тренера призначено Сергія Шищенка.

"Полісся" після зимової перерви не здобуло жодної перемоги та опустилося на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Хто такий Юрій Калитвинцев

55-річний Юрій Калитвинцев очолював "Полісся" з 2021 року та вивів його до Прем'єр-ліги. Також він раніше працював головним тренером "Закарпаття" та московського "Динамо", яке залишив у 2017 році. У 2010-2011 роках очолював національну збірну України. У 2009 році привів юнацьку збірну України U19 до золотих нагород чемпіонату Європи.