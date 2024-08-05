"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. За його підсумками в суперники переможцю матчів третього кваліфікаційного раунду між "Кривбасом" та чеською "Вікторією" дістався шотландський "Хартс".

Клуб з Кривого Рогу стартує у єврокубках 8 серпня матчем з "Вікторією" у словацькому Кошице, повторна гра відбудеться 15 серпня у Плзені. Матчі плей-офф з шотландцями заплановані на 22 та 29 серпня.