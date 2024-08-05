"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
У понеділок, 5 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій, за підсумками якого в потенційні суперники "Кривбасу" дістався шотландський "Хартс"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. За його підсумками в суперники переможцю матчів третього кваліфікаційного раунду між "Кривбасом" та чеською "Вікторією" дістався шотландський "Хартс".
Клуб з Кривого Рогу стартує у єврокубках 8 серпня матчем з "Вікторією" у словацькому Кошице, повторна гра відбудеться 15 серпня у Плзені. Матчі плей-офф з шотландцями заплановані на 22 та 29 серпня.
- 5 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційними суперниками "Динамо" стали австрійський "Зальцбург" та нідерландський "Твенте".
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