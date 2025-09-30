Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру

Про це повідомляє УЄФА.

Наживо усі матчі ЛЧ транслює платформа Megogo. У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів удруге проходить за новим форматом. На основному раунді 36 клубів проводять по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найсильніших у загальній турнірній таблиці напряму виходить до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли 9-24 позиції, сперечатимуться за право зіграти там у стикових матчах.

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 2-й тур

30 вересня

19:45 "Аталанта" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія)

19:45 "Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Іспанія)

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 "Буде/Глімт" (Норвегія) - "Тоттенгем" (Англія)

22:00 "Галатасарай" (Туреччина) - "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Інтер" (Італія) - "Славія" (Чехія)

22:00 "Марсель" (Франція) -"Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Пафос" (Кіпр) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Челсі" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія)

1 жовтня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Данія)

19:45 "Уніон" (Бельгія) - "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Арсенал" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) - ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетик" (Іспанія)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

22:00 "Монако" (Франція) - "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Наполі" (Італія) - "Спортинг" (Португалія)

Представники України у Лізі чемпіонів 2025/26

В нинішньому сезоні на основному раунді ЛЧ вперше за 20 років не виступає жоден український клуб. Київське "Динамо" вибуло з турніру в третьому кваліфікаційному раунді, де поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

Водночас у головному єврокубку виступають українські футболісти: Анатолій Трубін та Георгій Судаков грають за португальську "Бенфіку", Андрій Лунін - за іспанський "Реал", Ілля Забарний - за французький ПСЖ, Роман Яремчук - за грецький "Олімпіакос", а Олексій Кащук - за азербайджанський "Карабах".