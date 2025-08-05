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Головна Футбол Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду

Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду

Дмитро Марценишин
5 серпня, 2025 вiвторок
09:09
Футбол Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів

5-6 серпня відбуваються перші матчі третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів: польський "Лех" та сербська "Црвена Звезда" визначають потенційного суперника "Динамо"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Переможці третього раунду потраплять до вирішального етапу відбору. Невдахи - продовжать боротьбу в плей-оф кваліфікації Ліги Європи. 

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. Третій раунд. Перші матчі

5 серпня 

20:00 "Мальме" (Швеція) - "Копенгаген" (Данія)

21:00 "Динамо" (Україна) - "Пафос" (Кіпр)

21:00 "Шкендія" (Македонія) - "Карабах" (Азербайджан)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Вікторія" (Чехія) 

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6 серпня

18:00 "Кайрат" (Казахстан) - "Слован" (Словаччина) 

20:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія)

20:30 "Лудогорець" (Болгарія) - "Ференцварош" (Угорщина) 

21:30 "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія) 

22:00 "Ніцца" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Фенербахче" (Туреччина)

  • 4 серпня відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками якого суперників отримали українські клуби. 
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Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга чемпіонів
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Бенфіка
Результати футбольних матчів
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