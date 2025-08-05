Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
5-6 серпня відбуваються перші матчі третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів: польський "Лех" та сербська "Црвена Звезда" визначають потенційного суперника "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Переможці третього раунду потраплять до вирішального етапу відбору. Невдахи - продовжать боротьбу в плей-оф кваліфікації Ліги Європи.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Третій раунд. Перші матчі
5 серпня
20:00 "Мальме" (Швеція) - "Копенгаген" (Данія)
21:00 "Динамо" (Україна) - "Пафос" (Кіпр)
21:00 "Шкендія" (Македонія) - "Карабах" (Азербайджан)
21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Вікторія" (Чехія)
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6 серпня
18:00 "Кайрат" (Казахстан) - "Слован" (Словаччина)
20:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія)
20:30 "Лудогорець" (Болгарія) - "Ференцварош" (Угорщина)
21:30 "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія)
22:00 "Ніцца" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)
22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Фенербахче" (Туреччина)
- 4 серпня відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками якого суперників отримали українські клуби.
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