Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
У вівторок, 26 серпня, стартують матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Хто показує Лігу чемпіонів
Трансляції всіх матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.
- Переможці двоматчевих протистоянь потраплять до основного етапу ЛЧ.
- Команди, що програють, продовжать виступи у Лізі Європи.
Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.
Ліга чемпіонів: розклад матчів
Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Раунд плей-оф. Повторні матчі
26 серпня
19:45 "Кайрат" (Казахстан) - "Селтік" (Шотландія) (Перший матч - 0:0)
22:00 "Пафос" (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія) (Перший матч - 2:1)
22:00 "Штурм" (Австрія) - "Буде/Глімт" (Норвегія) (Перший матч - 0:5)
27 серпня
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Угорщина) (Перший матч - 3:1)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Фенербахче" (Туреччина) (Перший матч - 0:0)
22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) (Перший матч - 3:1)
22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Базель" (Швейцарія) (Перший матч - 1:1)
