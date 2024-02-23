Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
У четвер, 22 лютого, були зіграні усі матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
1/16 фіналу. Повторні матчі
22 лютого
"Карабах" (Азербайджан) - "Брага" (Португалія) 2:3
Голи: Сільва, 102, Ахундзаде, 120+2 - Фернандес, 70, Джало, 83, Банза, 115 (пен.)
Перший матч - 4:2
"Ренн" (Франція) - "Мілан" (Італія) 3:2
Голи: Буріжо, 11, 54, 68 - Йович, 22, Леау, 58
Перший матч - 0:3
"Фрайбург" (Німеччина) - "Ланс" (Франція) 3:2
Голи: Шаллай, 67, 90+2, Грегорич, 99 - Коста, 28, Вахі, 45+2
Перший матч - 0:0
"Тулуза" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0
Перший матч - 1:2
"Марсель" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 3:1
Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Конгдобія, 81 - Судаков, 12 (пен.)
Перший матч - 2:2
"Рома" (Італія) - "Феєноорд" (Нідерланди) 1:1
Голи: Пеллегріні, 15 - Хіменес, 5 (Серія пенальті - 4:2)
Перший матч - 1:1
"Спарта" (Чехія) - "Галатасарай" (Туреччина) 4:1
Голи: Пресіадо, 8, Туці, 74, Гараслін, 80, Кухта, 90+6 - Бардакчі, 16
Перший матч - 2:3
"Спортінг" (Португалія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:1
Голи: Дьокереш, 13 - Ганвула, 84 (пен.)
Перший матч - 3:1
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