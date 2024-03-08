Ліга Європи: результати усіх матчів 1/8 фіналу
У четвер, 7 березня, продовжилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді пройдуть 14 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу
6 березня
"Спортінг" (Португалія) - "Аталанта" (Італія) 1:1
Голи: Паулінью, 17 - Скамакка, 39
7 березня
"Карабах" (Азербайджан) - "Баєр" (Німеччина) 2:2
Голи: Бензія, 26, Жунінью, 45+2 - Вірц, 70, Шик, 90+2
"Рома" (Італія) - "Брайтон" (Англія) 4:0
Голи: Дибала, 13, Лукаку, 43, Манчіні, 64, Крістанте, 68
"Спарта" (Прага, Чехія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:5
Голи: Бредлі, 46 (авт.) - Макаллістер, 6 (пен.), Нуньєс, 25, 45+3, Діас, 53, Собослай, 90+5
"Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 2:2
Голи: Ді Марія, 45+2, (пен.), Голдсон, 67 (авт.) - Лоренс, 7, Стерлінг, 45+5
"Марсель" (Франція) - "Вільярреал" (Іспанія) 4:0
Голи: Верету, 23, Москере, 28 (авт.), Обамеянг, 42 (пен.), 59
"Мілан" (Італія) - "Славія" (Прага, Чехія) 4:2
Голи: Жиру, 34, Рейндерс, 44, Лофтус-Чік, 45+1, Пулішич, 85 - Доудєра, 36, Шранц, 65
"Фрайбург" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія) 1:0
Гол: Грегорич, 81
- 22 лютого "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:3 та припинив виступи у єврокубках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе